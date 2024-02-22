Общество

Россияне стали чаще покупать подержанные книги

Продажи книг на вторичном рынке в 2023 году выросли на 47%. Такую статистику по запросу РБК предоставил сервис «Авито». Из всех реализованных объявлений 34% пришлось на фактически новые книги, 66% — на бывшие в употреблении.

Фото: @jcomp / ru.freepik.com

Средняя цена за новую книгу, как показал анализ объявлений, составила 1,4 тыс. руб., за «прочитанный» экземпляр — 1 тыс. руб. В «Авито» отмечают, что во «множестве объявлений» продавцы предлагают книги «за символическую цену» или даже в категории «отдам даром», причем иногда таким образом перепродают целые библиотеки.

В пресс-службе Российского книжного союза (РКС) на запрос РБК не ответили.

Лидерами по продажам книг на вторичном рынке в 2023 году стали книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг и хоррор-романы Стивена Кинга. Спрос на них по сравнению с 2022 годом увеличился на 15 и 18% соответственно, следует из статистики «Авито». Оба автора еще весной 2022 года объявили о том, что их новые романы в России издаваться больше не будут.