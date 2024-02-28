Общество

Подтопления наблюдаются в Псковском районе из-за таяния снега

Подтопления наблюдаются на территории Псковского района из-за таяния снега и осадков. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Натальи Федоровой

«Уважаемые жители Псковского района! В настоящий момент, в связи с таянием снега и обильными осадками, наблюдается подтопление отдельных участков на некоторых низменных территориях района. Проводится постоянный мониторинг сложившейся обстановки», - отметила она.

В случае наступления угрозы подтопления в населенных пунктах необходимо обращаться в ЕДДС Псковского района для оперативного реагирования по телефону 29-31-13.