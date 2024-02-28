Общество

Псковская область входит в число лидеров по темпам таяния снега

В европейской части страны продолжает разрушаться снежный покров. В лидерах по скорости таяния сугробов – северо-западные области Русской равнины, куда входит Псковская область. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

В Санкт-Петербурге ещё неделю назад на улицах лежали 29 сантиметров снега, а ко вторнику осталось всего 10 сантиметров, а это климатическая норма апреля. За последнюю неделю снежный покров полностью разрушился в соседних Белоруссии и Украине, в южных областях нашей страны, в Донбассе и даже местами на Средней Волге. Кромка весенней погоды подступила к западным регионам. В Великих-Луках (Псковская область) на метеостанции уже не осталось снега. Центр России оттаивает медленнее. В Москве за последние несколько суток сугробы осели всего на 10% – до 60 с небольшим сантиметров. Впрочем, это показания метеостанции, визуально же пейзажи в столице всё больше напоминают весенние.

Русская равнина остаётся разделённой на две погодные зоны. Север согревают потоки теплого атлантического воздуха, и здесь пасмурно, отмечаются осадки в разной фазе. В Вологодской, Ленинградской и Ярославской областях сегодня не исключены ледяные дожди. А вот юг Европейской территории оказался под защитой антициклона. В этой части страны сейчас ясно или малооблачно. Весной такое зачастую приводит к возникновению необычных погодных явлений. Например, в Воронеже над городом в последние дни зажигается яркая красная заря. Местным метеорологам даже пришлось выпускать пояснение, что виной всему не какие-то опасные аномалии, а именно очаг высокого давления.

Вместе антициклон и атлантические циклоны сформировали в европейской части России мощный заток тёплого воздуха с запада и юго-запада. В итоге потепление охватило огромную территорию вплоть до Сибири. А на западе страны показания термометров остаются положительными.

Теплее всего, конечно же, на Юге. В Крыму уже давно стоит весенняя погода. В Симферополе, например, в начале этой недели воздух прогревался до +15…+16°, что характерно для апреля. В ближайшие дни станет чуть прохладнее: до пятницы +13…+15°, в выходные +12…+14°. Но это по по-прежнему значительно выше средних многолетних значений – по климату должно быть около +6°.

Оттепели будут сохраняться и в Москве: до конца недели на термометрах +2…+4°. В четверг не исключены небольшие осадки в смешанной фазе. При таком температурном режиме сугробы в столице осядут ещё на 5–7 сантиметров.