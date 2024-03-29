Общество

«Зверьё моё»: Помощь животным в Острове

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 28 марта. К ведущей Ульяне Лаблюк пришла руководитель региональной общественной организации «Зоопомощь» Светлана Дмитриева. Гостья рассказала о жизни приюта для бездомных животных города Острова. Сколько собак находятся на попечении зоозащитницы, и как она их отлавливает? На какие средства содержатся четвероногие, и кто помогает за ними ухаживать? Как обстоят дела с безнадзорными животными в Острове? Об этом и многом другом — в текстовой версии.

О содержании и отлове

- Светлана, расскажите, сколько лет уже существует приют, и как он создавался? Как вообще пришла такая идея?

- 17 июня приюту исполнится 16 лет. Не знаю, откуда пришла идея, я тогда училась в седьмом классе. Сказала маме, что нужно делать приют. Не могу сказать, что тогда было много бездомных собак, но во дворе жили бездомные кошки. Мама сказала: «Вот выйдешь на пенсию, тогда и делай приют». В общем-то, она была права, потому что совмещать приют с какой-то работой вообще нереально. 17 июня 2008 года мне исполнилось 48 лет, я должна была выйти на пенсию, так как всю жизнь отработала учителем. И в тот же день я поехала и договорилась о частном участке земли, где можно размещать собак. Сейчас у меня участок, приобретенный в собственность, площадью 0,5 гектара. Там два отапливаемых здания, 30 достаточно прочных вольеров из арматуры. Есть хирургический кабинет, но, к сожалению, эту зиму он не работал — надо менять полы. Поэтому возили собак на стерилизации в Псков. Еще около 50 собак сидят на будках, нужно строить дополнительные вольеры.

- А сколько всего животных в приюте?

- Больше 200. Я не пересчитывала, просто некогда. Вчера у работника был выходной, и я одна должна была всех покормить. С утра волонтер приходила, помогала.

- Сколько людей задействовано в жизни приюта?

- В жизни приюта очень долго была задействована я одна. Больше года назад появился постоянный работник, но я всё время ищу дополнительных. Часто приходят люди, которые не осознают масштаб работы, или граждане с асоциальным типом поведения, с ними через 2-3 дня приходится расставаться. Сейчас только один работник — Оксана, и я очень рада, что она есть. Иногда кто-то приходит просто помочь, волонтер большую помощь оказывает.

- На какие средства содержатся животные?

- Приют содержится на пожертвования. Первые годы существовал исключительно на мои средства. Я работала на двух-трёх работах, пыталась что-то с собаками успевать. В 2010 году уволилась окончательно, потому что поняла, что совмещать уже нельзя. У меня были какие-то запасы, много золота — дорогие часы, серьги. Всё это постепенно продавалось, последнее не так давно - года три назад, и использовалось на строительство приюта, на оплату стерилизаций животных. Сейчас в основном живём на пожертвования. Мы рады вообще любой сумме — в 50, 97 рублей. С миру по нитке кормим собак, стерилизуем, лечим. Недавно нашли собаку, сбитую на пешеходном переходе. Сделали три операции, видимо, нужна ещё одна. И люди собрали больше 100 тысяч. Сейчас собака находится в приюте.

- То есть, люди у нас отзывчивые, помогают?

- Да, конечно. Даже в Острове, где небольшие зарплаты. Бывает, кто-то 4 пакетика крупы принесет — уже хорошо. Всё зависит от людей.

- Контракта на отлов на данный момент нет?

- По Острову нет. Бывает беру соседние районы, на 5-10 собак. В основном, это Палкино, Пыталово. А в Острове на отлове работает другая организация.

- Ранее вы упоминали, что самостоятельно отлавливаете животных по сигналам местных жителей. Как вам это удаётся? Работа, честно говоря, не женская.

- Моя бабушка после войны осталась одна, тогда вся работа стала женской. Она очень любила собак, держала охотничьих, которых давала охотникам напрокат. Те приносили ей взамен куропаточку или ещё что, этим кормила детей. Пример бабушки показал, что не женской работы нет. Человек может делать всё, и ни одна женщина без мужчины не пропала.

А собаку ловить вообще проще всего. Очень многие сами соглашаются. Пса, сбитого на пешеходном переходе, таксист хотел сам привезти ко мне, но даже не смог взять его в руки. Собака скалилась, огрызалась. Когда я могла приехать, стала ей говорить: «Мы поедем домой, ты не переживай». И она согласилась. Я взяла на руки, погрузила в багажник, и мы поехали.

Если собака агрессивная, я провожу отлов на петлю, которую в своё время получила из Великих Лук, от Татьяны Тимофеевой из приюта «Милый». Работе с этой петлей обучил Дмитрий Буторин, когда-то главный кинолог УМВД области. Мы учились вместе в институте, по профессии он тоже учитель-биолог, как и я. Ездила к нему в Псков, он со мной выезжал на отлов. Так и владею петлёй до сих пор, последний раз использовала 3 дня назад. У нас с лета живёт очень агрессивная собака, мы понимали, что ошейник износился, и рано или поздно пёс должен был сорваться. Мы с Оксаной находились рядом, когда ошейник разорвался. И наш Дружок, громадный пес, побежал. Оксана шепотом говорит: «Я этого ждала», поворачивается и уходит. Возвращается с петлёй, тихо передает мне в руки. Мы идем за псом, он уже хочет вступать в драку. В этот момент я надеваю петлю на шею и веду его к цепи. Потом говорю: «Ну вот, Дружок, надо ошейничек надеть новый». Он на меня смотрит, вижу, кусать не собирается. Надела ошейник, прицепила к цепи. Мы выдохнули и стали работать дальше.

Некоторые считают, что собаки понимают интонацию. Я считаю, что они понимают слова. У меня дома живут маленькие собачки, и если одна садится на кресло, я говорю: «Уйди с кресла», даже не глядя на нее. Молча сползает и уходит в другую сторону. Определенный набор слов знают не только кошки, но и собаки.

О пристройстве и любви

- Какие собаки живут в приюте? Наверное, большинство из них взрослые?

- Разные. В этом году у меня много щенков — сейчас их 6. Есть еще несколько подростков, по 5-6 месяцев.

- Все беспородные?

- Один похож на спаниеля: длинные курчавые коричневые ушки, хвостик не обрезан, постоянно лает. Увидев кота, пытается его догнать.

- А как обстоят дела с пристройством?

- Очень плохо. И довольно обидно, когда ты выращиваешь собаку, бьёшься за неё, а люди, особенно в деревнях, воспринимают животных, как расходный материал. Взяли, через месяц пёс сдох, «может, другую дадите». Это очень печально. В городах, наверное, статистика получше, больше устраиваются в хорошие руки. У меня прекрасно пристроилась собачка в Палкино. Привезли её из Островского района. Мне написали, мол, хозяйка уехала, собаку бросила. Мы с волонтерами из Санкт-Петербурга выехали в деревню и увидели маленькую беленькую собачку, похожую на болонку, на дырявом ящике, кругом грязь. Она сидела на цепи в строгом ошейнике. Оказалось, что собака хозяйская, никто её не бросал, просто стала не нужна, потому что кур гоняет. Мы её забрали. Ошейник сняли, мужчины часа два ковырялись, всякие гайки развинчивали. Почти год собака жила в вольере, очень переживали за нее. Вдруг позвонила женщина, у которой собака умерла от онкологии, и она взяла нашу Белочку. Сейчас её зовут Белла, живет, как королева - и в ванной моется, и спит в кроватке. На странице хозяйки много фотографий, видео. В общем, повезло собаке.

- Какие требования предъявляете к потенциальным хозяевам?

- Когда люди приходят и восклицают: «Мы так любим животных!», у меня закрадываются подозрения. Очень часто это заканчивается печально. Какие требования? Человек действительно должен любить животных. Но любить должны глаза и душа, а не язык. Порой люди берут щенка и думают, что это какая-то игрушка, такой он хорошенький на ручках. А потом оказывается, что он дома писает, какает, всё рвет. Мама однажды сказала: «Если ты когда-нибудь соберёшься заводить собаку, знай, что это ребенок, который никогда не вырастет. Игрушки за собой не подберет, полы не протрет, в магазин не сходит, ничего не купит. Ты завела себе грудного ребенка, и он им останется на 15, 16, 20 лет. Если ты на это готова — заводи».

- К сожалению, люди не всегда грамотно оценивают свои возможности. Скажите, бывают случаи возврата?

- Лучше бы всегда возвращали, если что-то не так. Сосед у меня взял собаку и через две недели говорит: «Ну, прости, Викторовна, не подходит, не моя это собака». Я говорю: «Всё правильно, давай посмотрим другую». В итоге взял другого пса из приюта, живут дружно уже 10 лет, причем пёс был двухлетний и сразу ослеп.

О проблеме бездомных и воспитании

- Как в целом обстоят дела с безнадзорными животными в Острове? Намеренно не говорю «бездомные», потому как большая часть проблем от домашних, за которыми хозяева не следят должным образом.

- К Пскову, наверное, да, этот термин - «безнадзорные» - очень подходит. К Острову нет. Это такая большая деревня, где есть пятиэтажки. И я абсолютно точно знаю, какая собака бездомная, а какая безнадзорная. Выделить очень легко, город маленький, все друг друга знают. Однажды ко мне приезжал офицер и говорит: «Вы в буквальном смысле знаете каждую собаку в лицо». Ну да, я же этим занимаюсь. И, видимо, как учитель, привыкла работать досконально.

Безнадзорная на моей улице одна, из частного сектора. Хозяева спускают, потому что она воет. Бегает, никого не трогает. А бездомных много. В 2023 году щенились три бездомные суки, принесли в общей сложности 14 щенков. Одна сука пропала, две опять перегуляли, ходят беременные. Люди ко мне обращаются, но в городе есть организация, которая имеет контракт на отлов. В этом году - на 1 миллион 810 тысяч рублей. Пусть они хотя бы делом займутся. Поселок Городище рядом, там люди заявку на суку писали три года. Дело закончилось тем, что привезли ко мне - приехал врач и простерилизовал в приюте. То есть, контракты вроде есть, деньги большие, а стерилизации нет.

- То есть, проблема безнадзорных животных в Острове по-прежнему актуальна, как и во многих других городах. Чего не хватает для её полного решения, по вашему мнению?

- Стерилизации и регистрации. Последняя очень важна, так мы будем знать, где чей. Но люди боятся ответственности. Недавно женщина просила у меня маленькую собачку. Есть спаниель, говорю: приходите с паспортом, я посмотрю, запишу фамилию, прописку. В ответ: «Я с паспортом не пойду». Думаю, если людей заставить регистрировать питомцев, очень многие безответственные просто не будут брать животных. Это частично решит проблему.

- Получится ли у нас организовать повсеместное чипирование и регистрацию? Мне кажется, в деревнях это будет сложно. Да и кто будет проверять каждую бабушку, зарегистрированы ли все ее собачки?

- Сейчас деревень, к сожалению, стало мало. И бабушек там мало. В прошлом году к нам обратилась женщина из Палкинского района, у нее выявили онкологию, попросила забрать спаниеля. Так там всего 5 домов, и живут в основном дачники. Наверное, ветеринары могли бы оказать большую помощь в части регистрации. Они же выезжают в хозяйства регистрировать коров, овец, коз и других сельхозживотных. Заодно учитывали бы собачек. А почему нет?

- Будем надеяться, что когда-нибудь так и произойдет. Что ж, наше время подходит к концу. Поэтому мы перейдем к рубрике «Советы нашим радиослушателям». Если вы решили взять собаку из приюта, как подготовиться к приему нового члена семьи?

- Повторюсь: собачка - это ребенок, который никогда не вырастет. Она может безобразничать, как любой ребенок, и наказывать за это нельзя. Нужно находить какие-то выходы. Недавно брала домой собаку из приюта после стерилизации, потому что стояли морозы. Не крупная, выше колена, а прыгала куда угодно, доставала что угодно, рвала что хотела - потому что ей не хватало выгула. Нужно рассчитывать на то, что собаки, как правило, активные и им нужен выгул. Конечно, если ты берешь старенькую, которая постоянно лежит возле батареи — это одно. Но чем моложе пес, тем больше с ним проблем. Щенкам я даю липовые палочки, чтобы не грызли деревянную мебель, или крупную говяжью кость. Ее нужно подсушить, запаха не будет. Эту кость можно грызть полгода. А вот для еды кости собакам давать нельзя, только поиграть.

- С чего начать воспитание?

- С любви. Вспомните правило бумеранга. Ты ему посылаешь любовь, он это ощущает и делится с тобой. Вообще, собака изначально приспособлена именно к любви. Все щенки, которые сейчас есть, даже дикие, уже меня любят. Потому что я мама, я кормлю. Они за мной бегут и ждут только любви, никакого наказания.

- Светлана, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас была руководитель островского приюта «Зоопомощь» Светлана Дмитриева. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН-FM завершён, до новых встреч!