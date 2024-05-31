Общество

Алкоголь не продают в Псковской области в День защиты детей

Алкоголь не продают в Псковской области в субботу, 1 июня, в День защиты детей.

В соответствии с постановлением администрации Псковской области от 28 января 2015 года №29 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области» (редакция от 30 августа 2023 года), не допускается розничная продажа алкогольной продукции 1 июня, в Международный день защиты детей.

Помимо этого, алкоголь не будут продавать 29 июня, в День молодежи (в последнюю субботу июня).