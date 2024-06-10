Общество

Новые аттракционы готовят к монтажу в псковском парке «Волшебная гора»

Новые аттракционы привезли на строительную площадку и готовят к монтажу в парке «Волшебная гора» в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Как и планировали, откроем ко Дню города. Мы с инвестором в тесном контакте. Идет монтаж оборудования, монтаж колеса заканчивают. Видел, привезли еще аттракционы для монтажа. Карусели будут разновозрастные — аттракционы на любой вкус и кошелек», - поделился Борис Елкин.

По словам гостя студии, в ближайшее время начнется монтаж кабинок колеса обозрения.

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Старое колесо обозрения в Летнем саду пока будет работать. Борис Елкин отметил, что аттракцион ежегодно проходит обследование и пока соответствует требованиям. «Конструкция старая, еще весь ресурс не исчерпала, но близится период, когда исчерпает. Тогда нужно будет его демонтировать», - пояснил глава Пскова.