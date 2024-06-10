Новые аттракционы готовят к монтажу в псковском парке «Волшебная гора»

Новые аттракционы привезли на строительную площадку и готовят к монтажу в парке «Волшебная гора» в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам гостя студии, в ближайшее время начнется монтаж кабинок колеса обозрения.
Старое колесо обозрения в Летнем саду пока будет работать. Борис Елкин отметил, что аттракцион ежегодно проходит обследование и пока соответствует требованиям. «Конструкция старая, еще весь ресурс не исчерпала, но близится период, когда исчерпает. Тогда нужно будет его демонтировать», - пояснил глава Пскова.