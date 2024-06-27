Общество

Более 800 тысяч заявлений в школу подали онлайн через портал госуслуг

Родители будущих первоклассников направили 825 тыс. заявлений в школу через портал госуслуг, что на 100 тыс. больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

«Первая волна подачи заявлений в школы завершилась 30 июня. За два месяца родители будущих первоклассников направили 825 тыс. заявок. Это на 100 тыс. больше, чем в прошлом году. Уведомления о зачислении придут в течение недели», - отмечает министерство.

Более 70% заявлений было сформировано еще до начала приемной кампании. Черновики увеличивали шансы на зачисление, потому что выбрать школу можно было уже в первые секунды после старта записи.

По данным министерства, черновики чаще использовались в Санкт-Петербурге (44,5 тыс. черновиков), Свердловской области (28,8 тыс.), Татарстане (28,4 тыс.), Дагестане (25,4 тыс.) и Башкортостане (24,4 тыс.).

В Минцифры напомнили, что до 30 июня записаться можно было в школу по месту прописки или в другую при особенных обстоятельствах. «Вторая волна записи стартует 6 июля и продлится до 5 сентября. Подать заявление можно будет в любую школу, независимо от места прописки и наличия льгот. Ребенка зачислят, если останутся места», - сообщает министерство.

Запись в 1-й класс на портале госуслуг доступна во всех регионах, кроме Москвы и Московской области. Их жители могут подать заявления на региональных порталах.