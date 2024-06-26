В России и мире

В России за сутки на воде погибло кратно больше людей, чем при пожарах

Гибель на воде превысила показатель гибели при пожарах за прошедшие в России сутки. Об этом сообщили в оперативных службах.

«На территории РФ за сутки на воде погибли 26 человек, включая двоих детей. За это же время при пожарах погибли восемь человек», - сказали в оперативных службах.

При этом за сутки в стране зафиксировано почти 1,1 тыс. пожаров, а происшествий на воде произошло 38. По мнению собеседника ТАСС, этот рост связан с жарой, из-за которой люди купаются в водоемах в необорудованных для этого местах. По данным центра «Фобос», температурные рекорды установлены в 40 населенных пунктах РФ, аномальная жара охватила Русскую равнину и юг Дальнего Востока.

Ранее МЧС сообщало, что с 1 января 2024 года по 12 июня в России утонули 80 детей, а в течение последующих двух недель утонули еще шесть детей. Причинами ЧП зачастую становится оставление детей без присмотра.