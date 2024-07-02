Общество

День сотрудников Госавтоинспекции отмечается в России 3 июля

Профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России ежегодно отмечается 3 июля. Он установлен приказом министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 года.

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP».

В Правилах дорожного движения 1936 года говорилось: «Все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу».

В 1960-x годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожного движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года, пишет calend.ru.

С июня 1998 года ГАИ — Госинспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ. В 2002 году в указ президента РФ № 711 от 15 июня 1998 года были внесены изменения, согласно которым наименования ГИБДД и ГАИ стали равнозначными.

Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрастает численность транспорта, все более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, но настолько же и необходима.