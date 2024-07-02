Происшествия

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность белоруса по перевозке сигарет через Псковскую область

Незаконную деятельность гражданина Республики Беларусь, признанного виновным в даче взятки должностному лицу (пункт «б» часть 4 статьи 291 УК РФ), пресекли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Расследованием уголовного дела по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области и Псковской таможни занималось СУ СК России по Псковской области.

Доказано, что в 2022 года осужденный обратился к таможенному инспектору с предложением за денежное вознаграждение на регулярной основе оказывать содействие в обеспечении беспрепятственного прохождения грузовых транспортных средств с незаконно перемещаемым товаром (сигаретами) из Республики Беларусь в Российскую Федерацию через стационарный пункт таможенного контроля «Невельский». О факте склонения к получению взятки госсужащий сообщил руководству. В ходе дальнейших мероприятий фигурант передал сотруднику таможни денежные средства общей суммой около миллиона рублей.

Великолукский районный суд Псковской области приговорил гражданина к лишению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.