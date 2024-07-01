Культура

Фотовыставка «Семья в объективе» откроется в Псковской областной библиотеке

4 июля в арт-пространстве 3 этажа Псковской областной библиотеки им. В. Я. Курбатова состоится презентация фотовыставки «Семья в объективе», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Выставка приурочена к Дню семьи, любви и верности, а также объявленному в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей Году семьи.

Организатором мероприятия является отдел литературы по культуре и искусству.

Свои работы представят 9 участников организованного на базе библиотеки фотоклуба «Серебряный Ангел» под руководством Валентины Чеботаревой.

Отметим, что в рамках работы клуба каждую среду в 12:00 в библиотеке проходят мастер-классы по фотографии.

«Храните семью», - лаконично призывает заведующая отделом литературы по культуре и искусству Наталья Грищенко.

Начало презентации выставки - 18:00.