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Мошенники придумали новую схему атаки на самозанятых

Мошенники придумали новую схему, нацеленную на самозанятых и предпринимателей в РФ - в июне они начали звонить под видом налоговой службы и говорить жертве, что видят у нее на банковском счете доходы, не учтенные при расчете налога, рассказал генеральный директор SafeTech Денис Калемберг.

«В июне 2024 года мы увидели новый тип атаки, направленный на самозанятых, а также на физических лиц (в том числе предпринимателей), самостоятельно уплачивающих налоги со своих доходов. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом налоговиков и сообщают, что видят не учтенные при расчете налога суммы, поступавшие на банковский счет. То есть доходы, не учтенные при расчете налога. И сообщают о необходимости пройти сверку налоговых платежей - якобы соответствующий документ уже был направлен налогоплательщику, предлагают ознакомиться», - сказал Денис Калемберг.

Документ, о котором говорят псевдоналоговики, не отображается в приложении «Мой налог» или в личном кабинете Федеральной налоговой службы. Тогда мошенники сообщают, что ресурс ФНС и портал «Госуслуги» рассинхронизировались, а для восстановления работы нужно назвать код из смс-сообщения.

После этого злоумышленник получает доступ к личному кабинету на государственном портале и может оформить от имени жертвы множество микрозаймов в микрофинансовых организациях, пишет РИА Новости.

«В 2024 году уже были атаки, направленные на конкретные слои населения - на состоятельных клиентов банков (звонки редактора "Википедии"), на пенсионеров (звонки Социального фонда), на IT-специалистов (интересные вакансии). Но успешность этих атак обусловлена не только качеством мошеннических скриптов. СМС и push-коды - главная проблема с которой надо бороться, меняя полностью ландшафт систем безопасности за счет внедрения современных средств аутентификации и подтверждения на базе электронной подписи», - говорит эксперт.