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Названы продукты-убийцы для диабетиков

Диетолог-консультант Алексей Кабанов перечислил продукты, употребление которых необходимо исключить или сократить до минимума при диабете.

В первую очередь нужно отказаться от продуктов с добавленным сахаром и сладких напитков. «Лишний сахар перегружает поджелудочную железу, которая вырабатывает инсулин», — объяснил специалист.

Не менее опасным считаются красное мясо и переработанные мясные продукты, пишет РИА Новости. В них слишком много насыщенных жиров. «Такой дисбаланс также негативно сказывается на уровне сахара в крови», — сказал Алексей Кабанов.

«И третье — молочные продукты, особенно повышенной жирности. В них, как и в мясе, насыщенных жиров слишком много», — добавил диетолог.