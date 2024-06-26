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В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости клещевым боррелиозом

Показатели заболеваемости клещевым боррелиозом в этом году выше прошлогодних, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным лаборатории «Гемотест», 17% клещей, которых люди приносили для анализа в их отделения по всей России с 1 января по 30 июня, были носителями болезни Лайма.

Больше всего клещей с этой инфекцией, по данным лаборатории «Гемотест», зарегистрировано в Вологодской и Челябинской областях, а также в республике Коми, пишут «Известия».

Выделяют три стадии заболевания: острая, подострая и хроническая, напомнил врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Классические симптомы заболевания — лихорадка разной степени интенсивности, кольцевидная эритема (возникновение вокруг места укуса клеща неправильного пятна с просветлением в центре. — ред.) и увеличение лимфоузлов в месте оттока лимфы от места, куда укусил клещ», — отметил врач.

Например, кольцевидная эритема может появляться в 50-60% случаев, добавила замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Оба врача отметили важность своевременной диагностики заболевания и посоветовали при укусе клеща незамедлительно обращаться за медпомощью. Они напомнили, что клещевой боррелиоз в зависимости от стадии может приводить к поражению кожи, суставов, сердца, почек и других органов.

В Роспотребнадзоре для защиты от укусов клещей людям рекомендовали использовать репелленты, носить закрытую одежду и внимательно проверять себя и близких после прогулок на наличие на коже членистоногих.