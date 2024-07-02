Общество

Путин поручил оказать поддержку регионам по повышению рождаемости

Президент России Владимир Путин поручил оказать оказать методическую поддержку регионам РФ по вопросам улучшения программ повышения рождаемости и поддержки беременных женщин. Это следует из перечня поручений по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, опубликованного на сайте Кремля.

«Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с правительством Российской Федерации и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации на основе анализа лучших практик оказать методическую поддержку субъектам Российской Федерации по вопросам совершенствования региональных программ повышения рождаемости, мер и практик поддержки беременных женщин, многодетных семей и иных категорий семей с детьми, а также по вопросам реализации мероприятий по сохранению, укреплению и продвижению традиционных семейных ценностей», - говорится в документе.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 августа, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и высшие должностные лица субъектов страны.