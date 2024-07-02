Общество

Выпускников-медалистов чествовали в Островском районе

Выпускников-медалистов чествовали в Островском районе 2 июля. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

На церемонию награждения лучших выпускников общеобразовательных учреждений Островского района медалями за особые успехи в обучении и почётными грамотами муниципалитета пригласили директоров и педагогов учебных заведений, родителей выпускников.

С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель главы администрации района Лариса Иванова. Она поздравила юношей и девушек с успешным завершением обучения в школе, а также высокими результатами сдачи выпускных экзаменов.

«Позади годы учебы в школе, впереди – определение жизненного пути, выбор профессии. Надеемся, что полученные в школах нашего района знания и опыт помогут девушкам и юношам успешно поступить в ссузы и вузы, получить профессию. Островскому району нужны молодые специалисты, будет здорово, если кто-то из них вернется домой, будет здесь жить и работать», – отметила Лариса Иванова.

Заместитель главы администрации вручила почётные грамоты муниципалитета выпускникам 11-х классов средних школ, проявивших трудолюбие в учении и награждённых медалями «За особые успехи в учении» I и II степени.

Грамотами администрации Островского района наградили и выпускников 9-х классов средних школ за отличные успехи в учении и примерное поведение. Тёплые слова и добрые пожелания выразил в адрес выпускников, их родителей, а также педагогов-наставников начальник ИОМС управления образования Островского района Алексей Васильев.