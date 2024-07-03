Общество

Правонарушений при проведении митингов в Псковской области становится меньше - Дмитрий Шахов

Количество правонарушений при проведении митингов в Псковской области сокращается. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы в своих докладах ежегодно оцениваем состояние с проведением митингов, шествий, демонстраций в Псковской области. Особенно это было видно, когда шли ковидные ограничения. Я, конечно, считаю, что не все ограничения имели место быть», - сказал Дмитрий Шахов.

Омбудсмен отметил, что если в 2020-2021 годах количество административных исков к людям, кто нарушал правила митингов, было существенным, то в 2022-2023 годах задержанных почти не было, и отказов в проведении шествий со стороны власти не было.