Экономика

Поступления налогов в бюджет России выросли на 32%

За январь-май 2024-го в бюджетную систему РФ (совокупность бюджетов всех уровней) поступило 22,3 трлн рублей налогов, следует из данных на аналитическом портале ФНС.

Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В федеральную казну было перечислено 10,1 трлн рублей (+47%).

Ранее, 19 марта, глава ФНС Даниил Егоров сообщил, что по прогнозам службы объем налогов, поступающих в бюджетную систему России, увеличится в 2024 году на 12% и достигнет 52,5 трлн рублей.

26 июня сообщалось, что в федеральную казну за январь—май поступило более 57 млрд рублей от так называемого налога на богатых — тех, кто платит 15% с доходов выше 5 млн в год, рассказали в ФНС. Тенденция связана с ускоренным ростом зарплат и премий, а также дивидендных начислений, пишут «Известия».

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что по прогнозу министерства по итогам текущего года поступления от повышенной ставки налога на доходы физлиц для россиян с доходами выше 5 млн рублей в год могут достигнуть порядка 181 млрд рублей. При этом общий объем поступлений от повышенной ставки НДФЛ для такой категории граждан с момента ее введения составил около 441 млрд рублей.