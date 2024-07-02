АвтоМир / За рулём

Названы способы сэкономить на такси

О факторах, которые диктуют спрос на услуги такси, и, соответственно, определяют цену поездки, рассказал PR-директор компании Drivee Артем Рабчук.

Спрос на такси зависит от ряда факторов: погода, время суток, место подачи и назначения, отметил директор по связям с общественностью компании Drivee Артем Рабчук. От спроса зависит и цена, пишет радио Sputnik. Эксперт объяснил, как не переплатить за поездку.

1. Часы пик

«По нашей статистике, в целом по стране наименее загруженное время для заказа автомобиля по будням начинается после 10 утра. Если нужно уехать утром на работу, то лучше это сделать до 08:00, когда начинается самый высокий спрос на поездки по городу. Вечерний час пик начинается в 18:00. Поэтому я рекомендую заказывать автомобиль за 15–20 минут до этого времени, чтобы точно успеть добраться до места назначения», – советует Артем Рабчук.

2. Точка подачи и назначения

«Также можно попробовать изменить точку подачи или назначения на более удобные для посадки или высадки, если изначальные требуют сложного заезда на территорию двора или предприятия», – отметил эксперт.

3. Погода

«Если позволяет время, и вы знаете, что плохая погода скоро закончится, то стоит подождать, чтобы поездка была более выгодной. Если же вы понимаете, что, например, скоро начнется дождь, то лучше заказать автомобиль чуть раньше», – рекомендует Рабчук.

4. Договор напрямую

«Есть сервисы, у которых нет алгоритмов, автоматически устанавливающих цену. Стоимость поездки регулируется только пользователями, которые в приложении напрямую договариваются о том, в какую сумму выйдет поездка. Пассажиры сами предлагают цену, за которую готовы ехать, а водители могут согласиться с ней или предложить свою. Пассажир может предложить сумму выше, чем обычно, если ему нужно уехать как можно скорее, а если он никуда не торопится – стандартную стоимость поездки. В то же время водитель может принять поездку с невысокой ценой, если ему по пути», – пояснил Артем Рабчук.