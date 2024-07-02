Почему дистанционная работа станет еще привлекательнее, объяснила эксперт по налогам

Почему удаленная работа становится все привлекательнее, объяснила бухгалтер, эксперт по налогам, руководитель Центра профессиональных бухгалтерских услуг Елена Шипилова.
Основные преимущества дистанционной работы заключаются в том, что она позволяет экономить время и деньги на дорогу до работы, а также даёт возможность самостоятельно планировать свой рабочий день и график. Кроме того, дистанционная работа позволяет работать из любой точки мира, что делает её привлекательной для тех, кто хочет путешествовать или жить в разных странах, пишет RuNews24.ru.
«С новыми правилами налогообложения, дистанционные работники получат больше свободы и меньше бюрократии, платя низкие налоги независимо от своего местоположения. Это делает удаленную работу еще более привлекательной для россиян, стремящихся к финансовой независимости. Обычно ставка НДФЛ зависит от того, резидентом какой страны является человек. В России для резидентов ставка 13% с доходов до 5 млн руб. в год и 15% — выше, для нерезидентов – 30%. Правда, чтобы оставаться резидентом, релоканту нужно провести в России более чем 183 дня в течение последних 12 месяцев», — отметила эксперт.
Елена Шипилова продолжила, что для дистанционных же сотрудников с 1 января 2024 года особые условия.
«Доходы таких сотрудников облагаются НДФЛ по 13 или 15% независимо от статуса сотрудника – резидент или нерезидент РФ. Не важно, где сотрудник работает удаленно – на территории России или за границей. Но... это правило применяется только к доходам по трудовому договору с российской организацией или подразделением иностранной компании, зарегистрированной в России. А вот, например, вознаграждение по гражданско-правовому договору в этом году будет облагаться 30%», — заключила спикер.