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Ленинградский зоопарк объявил конкурс на выбор имени для детеныша ленивц

Ленинградский зоопарк объявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» конкурс на выбор имени для детеныша ленивца.

Фото: Ленинградский зоопарк

«Друзья, не так давно мы делились с вами радостной новостью - у наших двупалых ленивцев Сони и Ирвина родился детеныш! И теперь мы готовы объявить пол малыша - это мальчик! Хорошенькому крохе, который родился второго марта, исполнилось 4 месяца, а значит пора дать ему имя», - говорится в сообщении.

Имена для детенышей в Ленинградском зоопарке по традиции выбирают посетители. Зоопарк предложил им оставить свои варианты имени для детеныша двупалого ленивца в комментариях на странице зоопарка в соцсети.

Победителя конкурса планируется объявить 23 июля.