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Правительство поддержало идею направлять конфискованное оружие в зону СВО

Правительство РФ при учете замечаний поддержало законопроект, позволяющий направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону спецоперации по упрощённой процедуре.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний», - написано в документе.

Авторами инициативы выступили, в том числе, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

«Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 19 и 25 федерального закона "Об оружии" (далее - законопроект) разработан в целях возможности повторного использования (применения) оружия и патронов, подлежащих уничтожению войсками национальной гвардии Российской Федерации», - сказано в пояснительной записке к проекту.

Как ранее отмечал Хинштейн, более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия скопилось сейчас на складах МВД и Росгвардии, при этом 70 тысяч из них подлежит уничтожению, пишет РИА Новости. Речь идет как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение или невостребованных ими в течении года, рассказывал парламентарий.

Хинштейн подчеркивал, что проект позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные госвоенизированные организации для выполнения поставленных перед ними задач. Также оно может поступать и в экспертно-криминалистические подразделения для формирования коллекций оружия, используемых для раскрытия преступлений, добавлял он.

Порядок такой передачи определит правительство РФ, а процесс его администрирования предлагается возложить на Росгвардию как на регулятора оборота оружия, заключил депутат.