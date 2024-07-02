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Общество

Незаконный ввоз партии судака предотвратили в Псковской области

02.07.2024 18:20|ПсковКомментариев: 0

Незаконный ввоз партии судака с таможенной территории ЕАЭС предотвратили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийской границе РФ в Псковской области проведен ветеринарный контроль партии мороженого филе судака весом 16,7 тонны, следующего в автотранспортном средстве из Республики Казахстан в Нидерланды.

В ходе документарного контроля сотрудник ведомства установил отсутствие разрешения комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на вывоз партии рыбы в адрес голландского предприятия автотранспортом через МАПП «Убылинка». 

Вывоз филе судака с таможенной территории ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза.

Источник: Псковская Лента Новостей
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