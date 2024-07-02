Общество

Надежда Бабкина выступит в Гдове 3 июля

Фестиваль-марафон «Песни России» пройдет в Гдове сегодня, 3 июля.

Сегодняшний концерт в Гдове состоится в 18:00, вход для зрителей свободный.

Напомним, Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» 2024 под художественным руководством народной артистки России Надежды Бабкиной пройдет в Тверской, Ярославской и Псковской областях. Фестиваль учреждён благотворительным фондом «Народная певческая культура» и проводится при организационном и финансовом содействии министерства культуры Российской Федерации.

Концерты проекта «Песни России» пройдут по 9 июля в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах, Пыталово, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове.

Организаторы — правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области и Псковский областной центр народного творчества.

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