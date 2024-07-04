В Думе предложили выплачивать молодым учителям подъемные в размере до 150 тысяч рублей

«Предлагаю закрепить на федеральном уровне право молодых педагогов на получение подъемных выплат. Для получения выплаты педагог должен впервые получить высшее или среднее профессиональное образование и в течение года трудоустроиться в образовательную организацию, а также заключить трудовой договор минимум на три года», - говорится в письме.

Лантратова предлагает, чтобы в первый год педагогу выплачивалось 80 тыс. рублей, во второй - 100 тыс. рублей, в третий год работы - 150 тыс. рублей, пишет ТАСС.

«При этом в случае увольнения до истечения трех лет полученная выплата должна быть возвращена в бюджет в полном объеме», - добавила она.

Как отмечает депутат, перед государственной властью остро стоит задача по восполнению дефицита квалифицированных педагогических кадров в системе образования, а также по привлечению молодых, талантливых учителей в школы России. «В то же время, по оценкам экспертов, в российских школах и детских садах наблюдается дефицит преподавателей и воспитателей в возрасте 20-30 лет: они составляют всего около 10% от общего числа педагогов», - сказано в письме.