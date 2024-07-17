Общество

Большинство работающих псковичей обращаются к своему руководителю на «вы» — опрос

59% работающих псковичей предпочитают обращаться к своему руководителю на «вы» и по имени отчеству, еще 14% — на «вы» и по имени. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

На «ты» со своим боссом только каждый четвертый, чаще это происходит тогда, когда начальник существенно моложе или одного возраста с подчиненным.

Если же руководитель существенно старше (на 10 лет и более), то в подавляющем большинстве случае (в 85%) сотрудники обращаются к нему на «вы».

В обращении руководителей к подчиненным все не так: каждый второй горожанин указал, что начальник зовет его по имени и на «ты». Конечно, руководители чаще обращаются так к сотрудникам своего возраста или моложе. Однако и в ситуациях, когда подчиненный значительно старше, его нередко зовут на работе просто по имени и на «ты» — об этом рассказали 4 из 10 работающих.

По имени, но на «вы» - не столь распространенная форма общения: только 13% опрошенных рассказали, что начальство к ним обращается именно так.

К 1 из 3 работающих руководители обращаются на «вы» и по имени-отчеству. Причем среди опрошенных, чье начальники существенно моложе и существенно старше, оказалось примерно поровну тех, к кому обращаются так (36 и 37%). Очевидно, что соблюдая субординацию, более молодые руководители стремятся установить и поддерживать авторитет среди подчиненных, а для многих состоявшихся руководителей зрелого возраста обращение к персоналу на «вы» и по имени-отчеству — это неотъемлемая часть рабочего этикета.