Общество

Потребление алкоголя в России сократилось почти до 8 литров на человека

Потребление алкоголя в РФ в 2009 году составляло почти 14 литров на человека, сейчас показатель снизился почти до 8 литров. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме «Здоровое общество».

«Когда мы начинали [работу в этом направлении ], то потребление алкоголя [в 2009 году] составляло почти 14 литров на человека. Сейчас этот [показатель составляет] чуть более 8 литров», - сказала она на пленарной сессии «Как увеличить продолжительность здоровой и активной жизни?».

Кроме того, в 2009 году было широко распространено курение - почти 40% взрослого населения. Сейчас показатель сократился до 19% с учетом вейпов. Также удалось значительно уменьшить потребление хлеба - на 9%, пишет ТАСС.

Форум «Здоровое общество» проходит в Москве 24-25 июля. Организатором форума является экосистема Фонда Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения РФ. Целями мероприятия являются увеличение продолжительности здоровой и активной жизни, укрепление ментального благополучия, а также формирование благоприятной окружающей среды. Форум организован в соответствии с календарем мероприятий объединения БРИКС в 2024 году. Фонд Росконгресс выступает оператором событий под председательством Российской Федерации в объединении БРИКС.