Общество

Легкий пар: урок этикета в общественной бане

Псковская Лента Новостей совместно с баней «Гельдт» продолжает рубрику «Легкий пар» о нюансах банных традиций. Сегодня поговорим об этикете в общественной бане: как одеваться, что на себя наносить и чего не стоит делать, чтобы не помешать другим отдыхающим.

Посещение общественной бани — особенный вид отдыха. Он сильно отличается от времяпрепровождения в частной бане, здесь существует свой негласный свод правил и приличий.

Экипировка

Настоящая экипировка заядлого банщика — хороший веник, шапка, тапочки и полотенце. Простынь каждому посетителю выдается отдельно (бесплатно). Веник, шапку и мыльные принадлежности (такие как шампунь, гель для душа и прочее) можно приобрести на ресепшен или принести с тобой.

В общественной бане можно находиться в купальнике (плавках), в полотенце, а зону мыльной и парной посещают без одежды. Иными словами, на главный вопрос: «Ходят ли в бане голыми?» можно утвердительно ответить: «Конечно, на то она и баня!».

В баню нельзя приносить свои напитки и еду, все это можно заказать в баре. Все покупки «записываются» на личный браслет, который выдается при посещении. Вода с лимоном всегда есть на баре бесплатно без ограничения.

Сидальня — зона переодевания и отдыха

В общественной бане сидальня — пространство, где гости отдыхают, могут употреблять напитки и закуски, а также просто общаются. У каждого гостя свой диван и шкафчик. Здесь же переодеваются и оставляют всю одежду. В этом месте следует использовать простынь, чтобы прикрыть обнаженное тело, так будет комфортнее окружающим, да и перепады температуры не будут слишком сильно ощущаться.

Отдых любит тишину

В зоне отдыха стоить помнить, что здесь находятся другие гости и, как правило, за бокалом холодного напитка или стаканчиком чая ведут задушевные беседы. Поэтому, не стоить сильно шуметь. К тому же, баня — особое место восстановления и отдыха. Если посетителям с друзьями хочется более открытых и шумных бесед, следует воспользоваться одной из гостевых комнат.

В парной

Перед входом в парную следует принять душ. Простынь можно оставить на вешалке. Заходить в парную и выходить из нее следует без промедления, чтобы не выпускать пар. При входе — пропустить выходящих посетителей.

Веники стоит заранее замочить в специально предназначенном тазу, они отмечены табличкой в мыльной. У каждого таза есть свое назначение, так их и нужно использовать: для тела, для веников, для ног.

Тут пригодятся шапка или полотенце для головы. Так пар не перегреет голову, и находиться в парной будет комфортнее.

Каждый в бане занимается своим делом. За паром следит пар-мастер. Не нужно самостоятельно поддавать или открывать-закрывать двери, чтобы отрегулировать уровень пара. Это небезопасно!

Программа «Вкусный пар» проводится пар-мастерами каждые два часа. В процессе пар-мастер поддает, добавляя специальные настои банных трав, аромамасел, также использует специальные веера для создания вкусного и комфортного пара.

При индивидуальных программах пар-мастер настраивает пар под индивидуальные предпочтения.

Бассейн 18°C

Бассейн в бане — это особенное наслаждение после парной. Обязательно принять душ перед погружением: если все посетители будут так делать, никому не придется плавать в каплях чужого пота. Опускаться в бассейн следует медленно: так безопасно для организма, и нет риска обрызгать других посетителей.

Бассейн имеет одинаковую глубину и температуру 18°C. Долго находиться в нем не рекомендуется.

Лавки и душевые

В общественной бане каждый гость может расположить свои вещи (мыло, мочалку, веник и прочие аксессуары) на мраморной лавке. Чистые тазы всегда можно взять в специальной зоне. Лавки с кранами горячей и холодной воды всегда должны оставаться доступными. Не занимайте эти зоны своими вещами или тазом.

Душевые рассчитаны на поток, поэтому не оставляйте на полочках свои личные банные принадлежности, а также не забывайте выключать воду.

Скрабы, пиллинги и арома-масла

Общественная баня – это место, где стоит избегать ярких ароматов и грязевых аппликаций. В душевой можно воспользоваться скрабом. В парной использовать скрабы и маски категорически запрещено!

Отдых на свежем воздухе

В бане «Гельдт» исторически сложилась традиция выходить на берег реки после парной. Это особенное удовольствие. Можно воспользоваться специальным выходом возле парной. Обязательно обернуться в простынь или надеть купальный костюм (плавки), чтобы не нарушать нормы приличия и не простудиться.

Фотографии и музыка

Общественная баня – место, где люди находятся обнаженными. Поэтому не стоит фотографировать окружающих. Также не нужно громко включать музыку или видео на смартфоне.

Платные услуги, такие как индивидуальное парение и программы гости заранее бронируют по телефону: 8 (8112) 33-17-05.

Посещать баню в состоянии простуды, обострения хронических заболеваний, алкогольном и наркотическом опьянении запрещено.

В случае нарушения правил посещения бани посетителю будет отказано в пребывании в бани и в дальнейших визитах.

С полным текстом правил посещения бани можно ознакомиться на сайте www.pskbani.ru.