Общество

Ремонт в Родинской средней школе завершат к новому учебному году

Глава Псковского района Наталья Федорова проверила ход ремонтных работ в Родинской средней общеобразовательной школе в Псковском районе 7 августа. Об этом она сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В апреле администрация школы провела аукцион, в котором предусматривались работы по устройству отмостки, ремонт центрального крыльца и навеса над ним, устройство пандусов и некоторые другие виды работ. По итогам аукциона контракт заключили с ООО «РСК Развитие».

Сейчас подрядчик выровнял землю во внутреннем дворе и вдоль стен здания, завершил работы по устройству отмостки и вывез строительный мусор. Кроме того, он провел промывку и опрессовку системы отопления и электроизмерительные работы. В рамках обеспечения безопасности установил видеодомофоны на калитках школы, усилил несколько пролетов ограждения. На выходе из пищеблока теперь стоит металлическая дверь.

Работники школы сами окрасили стены в 19 кабинетах, коридорах и рекреациях первого, второго и третьего этажей, межэтажных пространствах, столовой, спортивном зале, гардеробах, раздевалках.

«Обратила внимание подрядчика на необходимость увеличения темпа работ, количества рабочих на площадке и соблюдения сроков. До приёмки школы к новому учебному году все работы должны быть завершены», – заключила глава района.

Подрядчик приступил к ремонту центрального крыльца и навеса над ним.

