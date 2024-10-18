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ЖКХ

Состояние коммунальной инфраструктуры и качество услуг ЖКХ обсудили в Госдуме с участием региональных депутатов

23.10.2024 15:48|ПсковКомментариев: 1

Участие в «правительственном часе» в Государственной Думе РФ в режиме видео-конференц-связи принял председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Заседание в нижней палате российского парламента было посвящено состоянию коммунальной инфраструктуры и повышению качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Перед депутатами Госдумы и парламентариями из 81 субъекта выступили министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, временно исполняющий обязанности министра энергетики Евгений Грабчак. Также в обсуждении вопросов развития сферы ЖКХ участвовал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, обозначая тему заседания, подчеркнул, что вопрос тарифообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства должен находиться на парламентском контроле. Первостепенной задачей является максимально безаварийное прохождение отопительного периода, а стратегической – полномасштабный пересмотр основ функционирования отрасли ЖКХ.

 

«Я считаю очень эффективной практикой участие региональных депутатов в пленарных заседаниях Госдумы, в том числе в таком формате, - прокомментировал прошедшую дискуссию Алексей Севастьянов. – Это отличная возможность, во-первых, понять нам ситуацию по стране в целом, во-вторых, отразить свою позицию. Госдума и правительство смогут информацию от регионов проанализировать и выработать общие пути решения существующих проблем». 

По итогам «правительственного часа» в регионы будут направлены рекомендации и информационные материалы.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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