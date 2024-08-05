Общество

Свыше 30% работающих псковичей гуляют в обеденное время — опрос

Судя по результатам, поесть в течение обеденного перерыва удается не всем офисным работникам: каждый пятый утверждает, что обычно не может отвлечься от своих обязанностей и продолжает трудиться. О том, что за время перерыва они успевают пообедать, рассказали 7 из 10 опрошенных. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие офисные сотрудники из Пскова.

32% обычно удается погулять на обеде. 28% зависают в гаджетах. 19% идут в магазин. 10% рассказали, что устраивают разминку (речь чаще о пинг-понге и настольном футболе с коллегами, но есть и те, кто успевает на полчаса в тренажерку). По 9% — дремлют или медитируют. По 7% — читают или занимаются онлайн-шопингом. Каждый двадцатый во время обеденного перерыва играет в компьютерные игры. 5% смотрят кино и сериалы.

Среди мужчин больше как тех, кто в обеденный перерыв чаще устраивает себе небольшую разминку, так и тех, кто дремлет, релаксирует, играет в компьютерные игры. Женщины чаще выбирают прогулки и шопинг, и офлайн, и онлайн.