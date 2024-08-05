Общество

Семьи с остатком маткапитала до 10 тысяч рублей получат уведомление от Соцфонда

Минтруд РФ подготовил правила получения неиспользованного остатка маткапитала в виде единовременной выплаты в том случае, если он не превышает 10 тысяч рублей. Согласно опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов проекту министерства, все семьи, имеющие остатки материнского капитала в размере до 10 тысяч рублей, получат уведомление от Социального фонда в личном кабинете на портале госуслуг, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

«Все семьи, имеющие остатки материнского капитала до 10 тысяч рублей, получат уведомление от Социального фонда в личном кабинете на портале "Госуслуги". К уведомлению будет приложено предзаполненное заявление для уточнения реквизитов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что заявление о распоряжении средствами может быть подано как лично, так и через представителя. Заявление можно подать через «Госуслуги», в МФЦ - лично, через представителя или почтой. Выплата будет перечислена на банковский счет в течение пяти рабочих дней с момента обращения.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, поправки в действующее законодательство, позволяющие семьям получить неиспользованный остаток материнского капитала в виде единовременной выплаты, дадут владельцам сертификатов возможность гибко и оперативно использовать свои ресурсы. Нововведения облегчат доступ ко всему объему имеющихся средств в тех случаях, когда его владельцы ранее уже использовали основную сумму сертификата. «На текущий день этим правом смогут воспользоваться более 730 тысяч семей, у которых имеющиеся остатки материнского капитала составляют менее 10 тысяч рублей», - напомнил он.