Общество

Наказание за плохо приготовленную для детей еду предлагают ужесточить

Наказание за плохо приготовленную для детей еду планируют ужесточить. Сделать отдых детей в летних лагерях не опасным для здоровья должны помочь новые предложения законодателей.

Так авторы документа, который только что внесен в Государственную Думу, отреагировали на громкие случаи отравлений детей едой, которую им готовили вроде бы профессиональные повара. Но, отведав такие блюда, дети оказывались на больничных койках.

Авторы законодательной инициативы говорят о необходимости серьезного ужесточения наказания за нарушения санитарных правил. И совершенно справедливо напоминают, что слишком часто в последнее время стали фиксироваться случаи отравления детей в оздоровительных лагерях, пишет «Российская газета».

Только за первую половину прошедшего летнего сезона нынешнего года и только по данным Следственного комитета РФ, уже зафиксировано 7 случаев массового отравления или заболевания детей в летних лагерях из-за санитарных нарушений на пищеблоках.

Законодатели предлагают внести поправки сразу в два кодекса - Уголовный и Административный. Поправки объединяет то, что они направлены на ужесточение санкций за нарушение санитарных требований, если в результате такого нарушения пострадали несовершеннолетние.

В статью 6.3 КоАП РФ предложено добавить новые части - о «нарушении санитарных норм в отношении детей», о том же нарушении в период эпидемии и о том же нарушении в период эпидемии с причинением вреда здоровью или смерти.

В частности, в первом случае предложено штрафовать граждан на сумму до 50 тысяч рублей. Если речь идет о наказании индивидуального предпринимателя, сумма вырастает вдвое - до 100 тысяч рублей. Еще она возрастет, если речь идет об организации - тут штраф до 150 тысяч рублей. К слову, для организаций штраф идет в «одном пакете» с приостановлением их деятельности.

А вот штрафы за нарушение в период эпидемии, в том числе повлекшее вред здоровью, существенно выше - до 2 миллионов рублей.

Поправки в Уголовный кодекс выглядят так. В статью 236 УК РФ, которая говорит о нарушении санитарно-эпидемических правил, добавят жесткости. Сегодня по этой статье самое серьезное наказание, если от нарушения правил погибли несколько человек - до семи лет колонии. Но обычно это исправительные работы ненадолго или не очень большой штраф.

Теперь статью о наказании за опасную еду, «повлекшую по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий, либо смерть человека», предложено дополнить частями о массовых отравлениях или смертях детей. За массовое отравление и заболевание предлагается колония на срок до 4 лет. Срок от 5 до 7 лет грозит за смерть ребенка. И от 7 до 10 лет в случае смерти двух и более детей.