Общество

Помочь бездомным животным могут псковичи в рамках акции «Лучший друг»

Присоединиться к ежегодной акции помощи бездомным животным «Лучший друг» жителей Псковской области приглашает депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Сторонники "Единой России" в рамках проекта "Партия добрых дел" запустили сбор кормов для передачи приютам для животных. Сбор продлится до 20 августа. В этот же период можно будет помочь приютам с выгулом собак, а также с уборкой территорий», – рассказал Александр Козловский.

Пункты сбора кормов организованы в Пскове на улице Гоголя, 9 (региональная общественная приемная «Единой России») и в Великих Луках на улице Некрасова, 10 (общественная приемная «Единой России»).

Акция «Лучший друг» приурочена к всемирному Дню бездомных животных.