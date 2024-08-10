Помочь бездомным животным могут псковичи в рамках акции «Лучший друг»

Присоединиться к ежегодной акции помощи бездомным животным «Лучший друг» жителей Псковской области приглашает депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Козловский / Telegram
Пункты сбора кормов организованы в Пскове на улице Гоголя, 9 (региональная общественная приемная «Единой России») и в Великих Луках на улице Некрасова, 10 (общественная приемная «Единой России»).
Акция «Лучший друг» приурочена к всемирному Дню бездомных животных.