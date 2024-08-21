Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Как создать ТОС
«Ларго Винч: Гнев прошлого»
карта отдыха и туризма
Я бы в фермеры пошел...
Великолукские Сусанины
Работа на заводе
обзор
Легкий пар: что едят в банях
 
 
 
ещё Общество 21.08.2024 09:293 «Учитель рождается в школе»: На областном августовском педсовете рассказали о поддержке псковских педагогов 23.08.2024 10:330 Михаил Ведерников поздравил жителей региона с 80-летием со дня образования Псковской области 23.08.2024 10:230 Приставы и сотрудники псковского УФСИН присоединились к празднованию Дня флага России  23.08.2024 10:070 Молодёжный центр примет участие в выставке «Россия начинается здесь» в Пскове 23.08.2024 10:000 «Зверьё моё»: Железная воля, или Особенности рабочих немецких овчарок 23.08.2024 09:150 Роспотребнадзор одобрил условия обучения в 95% российских школ
 
 
 
Самое популярное 18.08.2024 15:300 Участник лотереи из Псковской области выиграл 50 миллионов рублей 18.08.2024 14:451 Бастрыкин поручил провести проверку из-за обращения жителей деревни в Псковской области 17.08.2024 15:460 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 17.08.2024 09:290 Человек умер в утренней «Ласточке» из Пскова в Санкт-Петербург 19.08.2024 16:250 Отец и дочь погибли в ДТП при обгоне машины на трассе в Плюсском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Приставы и сотрудники псковского УФСИН присоединились к празднованию Дня флага России 

23.08.2024 10:23|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники УФСИН России по Псковской области, ветераны ведомства вместе со своими семьями приняли участие в торжественных мероприятиях, присоединились к многочисленным акциям, посвящённым Дню Государственного флага России, который праздновали по всей стране 22 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области 

Псковские сотрудники совместно с многими горожанами приняли участие в масштабной патриотической акции «Цвета Родины». Свой вклад в создание триколора из лент внесли представители аппарата управления, отдела по конвоированию, псковского следственного изолятора и уголовно-исполнительной инспекции. Сотрудники Порховского межмуниципального филиала УИИ приняли участие в автомобильном флешмобе.

В знаменательный день в учреждениях УФСИН прошли торжественные построения личного состава с поднятием российского флага, лекции об истории праздника, а также церемонии присяги. Слова клятвы на верность служебному долгу произнесли новобранцы ИК-3 (посёлок Идрица). Также праздник объединил и семьи сотрудников УФСИН. В ИЦ-1 (город Великие Луки) по традиции провели конкурс детских рисунков. В своих работах юные художники изобразили главный символ страны.

Фотографии здесь и далее: УФССП по Псковской области

Помимо этого, судебные приставы присоединились к всероссийской акции «Цвета Родины». 

 
 

«Государственный флаг – это олицетворение истории, культуры и духа нашего народа. Пускай вечно он развевается по ветру и будет предметом гордости всех россиян! Желаем нашим соотечественникам мира, добра, достатка и безграничного счастья! Пусть наша страна только процветает и становится все сильнее с каждым годом!» - отметили приставы. 

Также сотрудники УФССП России по Псковской области поздравили жителей города Великие Луки с Днем Государственного флага Российской Федерации. У памятника Александру Матросову, герою и защитнику Родины, раздавали яркие шарики и флаги Российской Федерации, создавая атмосферу настоящего праздника.

Теги: #УФССП России по Псковской области #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас кредит?
В опросе приняло участие 152 человека
23.08.2024, 10:330 Михаил Ведерников поздравил жителей региона с 80-летием со дня образования Псковской области 23.08.2024, 10:230 Приставы и сотрудники псковского УФСИН присоединились к празднованию Дня флага России  23.08.2024, 10:170 Администрацию Порховского района обязали обустроить площадку для ТКО в деревне Крюково 23.08.2024, 10:070 Молодёжный центр примет участие в выставке «Россия начинается здесь» в Пскове
23.08.2024, 10:000 «Зверьё моё»: Железная воля, или Особенности рабочих немецких овчарок 23.08.2024, 09:500 Пскович попал под суд за кражу экшен-камеры в гостях у своей знакомой 23.08.2024, 09:390 Капитан и вратарь ФК «Псков» от лица команды извинился перед болельщиками за крупное поражение от «Севера» 23.08.2024, 09:300 В Пскове упразднен пешеходный переход на улице Рокоссовского
23.08.2024, 09:240 Семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Псковской области 23.08.2024, 09:150 Роспотребнадзор одобрил условия обучения в 95% российских школ 23.08.2024, 09:000 Следить за правильным питанием в регионах начнут российские ученые 23.08.2024, 08:400 Банки увеличили ставки по вкладам до 19%
23.08.2024, 08:200 Трехметровый аэростат из Великих Лук увидят гости выставки «Россия начинается здесь» в Пскове 23.08.2024, 08:000 Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в преступную деятельность 23.08.2024, 07:400 Дорога от Порхова до границы Дновского района завалена деревьями 23.08.2024, 07:200 Как работать после бессонной ночи, рассказал сомнолог
23.08.2024, 07:000 На Солнце произошли две мощные вспышки 22.08.2024, 22:000 Как взрослым супружеским парам вести здоровый образ жизни, рассказала диетолог 22.08.2024, 21:400 Псковские росгвардейцы провели акцию «Гордо реет над Родиной российский триколор» 22.08.2024, 21:201 Встречу с ветераном организовали в Пскове в День российского флага
22.08.2024, 21:000 Высокое качество псковской пшеницы отметили в ходе госмониторинга зерна 22.08.2024, 20:401 Председатели организаций профсоюза образования собрались на секцию в Пскове  22.08.2024, 20:200 Сергей Вострецов: Пусть флаг России будоражит сердца своей символикой 22.08.2024, 20:000 Опоздание на собеседование станет веской причиной отказать соискателю для 54% псковских работодателей — опрос
22.08.2024, 19:560 Книжную выставку и просветительскую программу подготовили в «Михайловском» к 80-летию региона 22.08.2024, 19:530 Гроза и мрак застали жителей Великих Лук. ФОТО 22.08.2024, 19:402 В Пскове организуют бесплатный показ фильмов, снятых в регионе 22.08.2024, 19:200 Cумки-шопперы с цитатой Софьи Ковалевской появились в музее-усадьбе в Полибино
22.08.2024, 19:100 Новую систему водоснабжения устанавливают благодаря проекту ТОСа в Палкинском районе 22.08.2024, 19:000 В Печорах пройдёт концерт органной музыки «От рассвета до заката» 22.08.2024, 18:400 Игорь Иванов: Пусть флаг России всегда гордо реет над нами 22.08.2024, 18:312 Вера Емельянова пообщалась с родителями пациентов детской областной больницы
22.08.2024, 18:200 Бесплатная дегустация блюд из яблок ждет гостей на Дне города Великие Луки 22.08.2024, 18:040 Более 4 млн рублей задолжал псковский работодатель своим сотрудникам 22.08.2024, 18:020 Молодежная вечерка «Под флагом единым» пройдет в псковском центре народного творчества 22.08.2024, 17:590 Сотрудники облсовпрофа присоединились к акции «Цвета Родины» в Пскове
22.08.2024, 17:580 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 августа 22.08.2024, 17:550 Жительница Пскова потеряла деньги при попытке купить угги в Интернете  22.08.2024, 17:420 «Три мудреца»: Terra incognita — «Взять всех и сократить!» ВИДЕО 22.08.2024, 17:391 Псковича оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ в соцсетях
22.08.2024, 17:380 50 миллионов рублей задолжали жители Великих Лук за отопление 22.08.2024, 17:260 Автопробег в День флага России в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 22.08.2024, 17:240 Сцену и кубы к выставке «Россия начинается здесь» монтируют в центре Пскова 22.08.2024, 17:120 «Беседка»: «Александрова дорога-2024». ВИДЕО
22.08.2024, 17:081 Предчувствие 1 сентября 22.08.2024, 17:070 Появились фото с места смертельного ДТП в Дедовичском районе 22.08.2024, 17:020 Арт-экспедиция «Родовые гнёзда русской классической культуры» завершилась в Псковской области 22.08.2024, 16:550 Опубликована карта исторического конного шоу «Александрова дорога» в Самолве
22.08.2024, 16:430 Дедовичанка за рулем Chevrolet Lanos съехала в кювет и погибла 22.08.2024, 16:390 Судимый пскович отправится в тюрьму на 3,5 года за хранение наркотиков в большом размере 22.08.2024, 16:250 Участник боев исторической реконструкции: Были и случаи вплоть до перелома 22.08.2024, 16:190 В Пскове могут расторгнуть муниципальный контракт с подрядной организацией, которая должна наносить дорожную разметку
22.08.2024, 16:110 Восемь попугаев из Германии не пустили через границу в Псковской области 22.08.2024, 16:000 О тайне программы фестиваля «Александрова дорога» в Самолве рассказали организаторы 22.08.2024, 15:530 Николай Козловский: Триколор объединяет всех патриотов России 22.08.2024, 15:451 «Дневной дозор»: поможет ли соглашение с Общественной палатой обеспечить честные выборы?
22.08.2024, 15:290 Более 120 реконструкторов примут участие в историческом фестивале в Самолве 22.08.2024, 15:262 Новый перекресток с круговым движением может появиться в Пскове в 2025 году 22.08.2024, 15:230 Парковку в центре Пскова ограничат в связи с проведением ярмарки 22.08.2024, 15:160 Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на Крестовском шоссе в Пскове
22.08.2024, 15:150 Школы Новоржева и Плюссы получили по 200 тысяч рублей на развитие отделений Движения Первых 22.08.2024, 14:590 Огромный флаг России плетут на площади Ленина в Пскове. ФОТО 22.08.2024, 14:570 Tele2 запускает подписку «Блиц Анлим» с безлимитным трафиком на игру Tanks Blitz 22.08.2024, 14:570 Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Труда и Белинского в Пскове
22.08.2024, 14:550 Убитый лосенок обошелся охотнику из Дедовичского района в 180 000 рублей 22.08.2024, 14:470 Книга, перо, билеты в «Михайловское»: призы за посты разыгрывает Пушкинский заповедник 22.08.2024, 14:361 Почти 370 молодых избирателей смогут получить сувениры с Барсиком на выборах в Псковской области 22.08.2024, 14:260 День без существенных осадков ожидается в Псковской области 23 августа
22.08.2024, 14:150 Водоснабжение в локнянском селе Подберезье нарушено из-за ветхости сетей 22.08.2024, 14:040 Борис Елкин: Пусть наш флаг всегда гордо развевается над процветающей Россией 22.08.2024, 13:560 В российские вузы по квоте приняты почти 15 тысяч участников СВО 22.08.2024, 13:412 Акция «Три цвета моей страны» проходит в амфитеатре на псковской набережной
22.08.2024, 13:310 СОБЫТИЕ: Вода начинается здесь. Псковский «Горводоканал» отметил 90-летие 22.08.2024, 13:230 Михаил Ведерников наградил победителей конкурса «Лучший гражданский государственный служащий Псковской области» 22.08.2024, 13:230 Чиновник в Плюсском районе уволен с должности за коррупционную схему 22.08.2024, 13:132 «Единая Россия» помогает детям в Пскове собраться в школу
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru