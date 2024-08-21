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Приставы и сотрудники псковского УФСИН присоединились к празднованию Дня флага России

Сотрудники УФСИН России по Псковской области, ветераны ведомства вместе со своими семьями приняли участие в торжественных мероприятиях, присоединились к многочисленным акциям, посвящённым Дню Государственного флага России, который праздновали по всей стране 22 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Псковские сотрудники совместно с многими горожанами приняли участие в масштабной патриотической акции «Цвета Родины». Свой вклад в создание триколора из лент внесли представители аппарата управления, отдела по конвоированию, псковского следственного изолятора и уголовно-исполнительной инспекции. Сотрудники Порховского межмуниципального филиала УИИ приняли участие в автомобильном флешмобе.

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В знаменательный день в учреждениях УФСИН прошли торжественные построения личного состава с поднятием российского флага, лекции об истории праздника, а также церемонии присяги. Слова клятвы на верность служебному долгу произнесли новобранцы ИК-3 (посёлок Идрица). Также праздник объединил и семьи сотрудников УФСИН. В ИЦ-1 (город Великие Луки) по традиции провели конкурс детских рисунков. В своих работах юные художники изобразили главный символ страны.

Фотографии здесь и далее: УФССП по Псковской области

Помимо этого, судебные приставы присоединились к всероссийской акции «Цвета Родины».

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«Государственный флаг – это олицетворение истории, культуры и духа нашего народа. Пускай вечно он развевается по ветру и будет предметом гордости всех россиян! Желаем нашим соотечественникам мира, добра, достатка и безграничного счастья! Пусть наша страна только процветает и становится все сильнее с каждым годом!» - отметили приставы.

Также сотрудники УФССП России по Псковской области поздравили жителей города Великие Луки с Днем Государственного флага Российской Федерации. У памятника Александру Матросову, герою и защитнику Родины, раздавали яркие шарики и флаги Российской Федерации, создавая атмосферу настоящего праздника.