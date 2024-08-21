Общество

Мошенники начали красть данные россиян через школьные чаты

Более 400 фишинговых доменов, имитировавших школьные чаты в Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), было обнаружено и заблокировано в рамках проекта «Доменный патруль» в июле и августе 2024 года. Об этом рассказали эксперты Координационного центра доменов .RU/.РФ

Для реализации своей схемы мошенники создают групповые чаты от имени директора школы или классного руководителя, а затем рассылают сообщения с просьбой сдать средства на что-то нужное для класса или школы

«Обычно запрашиваемые мошенниками суммы варьируются в диапазоне от 500 до 5 тыс. рублей. Мошенники через соцсети вычисляют аккаунты классных руководителей или директоров школ, откуда потом извлекают их контакты», — сообщили в Координационном центре доменов.

Номера и телефоны учителей и директоров злоумышленники получают с сайтов и страниц школ в соцсетях, и даже при личном посещении школы под выдуманным предлогом. После этого телефонные номера и e-mail подвергаются фишинговым атакам, пишут «Известия».

После взлома устройства в существующий или новый групповой чат с использованием контактов из записной книжке пользователя или отдельно собранных в мессенджерах или соцсетях, отправляется сообщение с данными счета для сбора средств на школьные нужды или новая фишинговая ссылка.