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Общество

Курс социально-культурной адаптации для трудовых мигрантов внедряют в Псковской области

26.08.2024 12:25|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается работа по внедрению адаптационного курса для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Курс социально-культурной адаптации трудовых мигрантов включает в себя темы по различным сферам жизни. Это законодательство РФ, историко-политические и социальные отношения, а также профилактика терроризма и экстремизма.

Основная задача курса — снизить напряжение в миграционной среде и повысить правовую грамотность трудовых мигрантов.

С материалами курса можно ознакомиться по ссылке.

Теги: #мигранты
Источник: Псковская Лента Новостей
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