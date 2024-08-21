Общество

Курс социально-культурной адаптации для трудовых мигрантов внедряют в Псковской области

В Псковской области продолжается работа по внедрению адаптационного курса для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Курс социально-культурной адаптации трудовых мигрантов включает в себя темы по различным сферам жизни. Это законодательство РФ, историко-политические и социальные отношения, а также профилактика терроризма и экстремизма.

Основная задача курса — снизить напряжение в миграционной среде и повысить правовую грамотность трудовых мигрантов.

С материалами курса можно ознакомиться по ссылке.