Общество

ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение» из-за высоких цен на учебники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила второе дело против издательства «Просвещение» из-за монопольно высоких цен на учебники по истории, заявила служба.

«ФАС возбудила второе дело в отношении издательства "Просвещение". Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на учебники по истории», — отметили в ведомстве.

В ФАС указали, что издательство занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11 классов, пишет «РИА Новости».

Там добавили, что по итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства служба выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию. В случае признания нарушения организации грозит штраф в соответствии с КоАП, указали в ФАС.

В апреле служба возбудила против издательства аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку. Сейчас оно находится на рассмотрении.