Ресторан-бистро «Лёвенъ» приглашает псковичей и гостей города на эногастрономический ужин

12 сентября в ресторане-бистро «Лёвенъ» пройдет эногастрономический ужин, сообщили Псковской Ленте Новостей в ресторане.
Эногастрономический ужин — это сочетание блюд и напитков, которое позволяет подчеркнуть вкус каждого из них.
Гостей ужина ждет семь курсов подачи блюд от шеф-поваров и дегустация напитков под звуки саксофона.
12 сентября – день, когда вы познаете новое!
Украсят вечер ведущий Сергей Карпов, живой вокал от Георгия Берга и приятные сюрпризы.
Подробности и бронирование мест по номеру: +7 (953) 240-13-20
Возрастная категория 18+
Реклама: ООО «Проект 77». ИНН: 6000007180. Erid: 2SDnje1FgFC