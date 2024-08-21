Общество

Ресторан-бистро «Лёвенъ» приглашает псковичей и гостей города на эногастрономический ужин

12 сентября в ресторане-бистро «Лёвенъ» пройдет эногастрономический ужин, сообщили Псковской Ленте Новостей в ресторане.

Эногастрономический ужин — это сочетание блюд и напитков, которое позволяет подчеркнуть вкус каждого из них.

Гостей ужина ждет ﻿﻿семь курсов подачи блюд от шеф-поваров и дегустация напитков под звуки саксофона.

12 сентября – день, когда вы познаете новое!

Украсят вечер ведущий Сергей Карпов, живой вокал от Георгия Берга и приятные сюрпризы.

Стоимость на одну персону 3500 рублей.

Сбор гостей начинается в 19:30. Количество мест ограничено.

Подробности и бронирование мест по номеру: +7 (953) 240-13-20

Возрастная категория 18+

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