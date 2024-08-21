Общество

Ограждения установят на месте размытия грунта на берегу реки Милевка в Пскове

Грунт размыло на берегу реки Милевка в Пскове, на месте размытия установят ограждение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Администрация Пскова направила подрядчику требование об установке ограждения в месте размытия грунта на берегу реки Милевка и устранении дефекта», – рассказали в администрации.

Напомним, общественную территорию у реки Милевки привели в порядок в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».