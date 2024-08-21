Общество

Муниципальный контракт на выполнение работ по патрулированию Корытовского лесопарка признали недействительным

Муниципальный контракт на выполнение работ по патрулированию Корытовского лесопарка признали недействительным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Арбитражный суд Псковской области вынес решение о признании муниципального контракта недействительным, согласно которому лесная охрана была возложена на коммерческую организацию.

Между муниципальным казенным учреждением города Пскова «Специализированный заказчик», действующим от имени муниципального образования «Город Псков», и «Форест Комп» заключен контракт по выполнению работ по обслуживанию территориальной зоны «Р2-Зона лесов», расположенной на территории муниципального образования «Город Псков» (Корытовский лесопарк, урочище «Корытово»).

Прокуратура Псковской области по результатам изучения содержания вышеуказанного контракта, полагая, что нарушены требования лесного законодательства Российской Федерации в части возложения на подрядчика обязательств по выполнению работ по патрулированию зоны «Р2-Зона лесов», что создает угрозу причинения лесному фонду ущерба и может повлечь ущемление прав неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, обратилась в Арбитражный суд Псковской области с иском о признании контракта в данной части недействительным.

23 августа 2024 года иск удовлетворен: муниципальный контракт в части возложения на «Форест Комп» обязательств на выполнение работ по патрулированию территориальной зоны «Р2-Зона лесов» признан недействительным.

Удовлетворяя требования прокурора, Арбитражный суд в мотивировочной части решения указал на недопущение возложения мероприятий по патрулированию территории городских лесов на коммерческие организации, поскольку данная функция действующим законодательством прямо возложена на органы местного самоуправления и подведомственные им учреждения (часть 1 статьи 98 Лесного кодекса Российской Федерации).