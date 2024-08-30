Общество

В Псковской области росгвардейцы осмотрели более 500 образовательных учреждений

В Псковской области росгвардейцы обеспечивают общественную безопасность при проведении мероприятий, посвященных началу нового учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» Росгвардии с применением минно-розыскных собак 2 сентября обследовали места проведения школьных линеек. После чего объекты были взяты под охрану сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, непосредственно при проведении торжественных мероприятий общественную безопасность обеспечивают сотрудники спецподразделений и вневедомственной охраны Росгвардии.

В августе текущего года росгвардейцы проверили готовность к новому учебному году более 500 образовательных учреждений.

Росгвардейцы изучили паспорта безопасности, в которых содержится вся информация об учебном заведении, наличие датчиков сигнализации на движение, систему оповещения в здании на всех уровнях и кабинетах, а также систему видеонаблюдения.

Напомним, в Псковской области объекты образования оснащены кнопками тревожной сигнализации. Маршруты патрулирования групп задержаний вневедомственной охраны Росгвардии построены таким образом, что на срабатывание тревожной сигнализации росгвардейцы прибывают в максимально короткие сроки.