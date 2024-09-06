Общество

Студенты псковского колледжа встретились с режиссером Алексеем Свиридовым

Творческая встреча студентов и преподавателей с режиссёром кино, руководителем социальных и культурных проектов, спикером-экспертом, преподавателем Алексеем Свиридовым (Москва) состоялась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 9 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже искусств.

Фотографии: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Творческая встреча началась с показа фильма «16 строк», посвящённого офицеру Никите Самойлову, погибшему во время СВО.

Никита Самойлов был потомственным военным, родился в городе Брянске. Он окончил с золотой медалью Московское Суворовское училище. После стал выпускником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Его он окончил с красным дипломом. Еще при жизни был награждён медалями «Участнику военной операции в Сирии», «За участие в военном параде в День Победы», «100 лет Военной разведке ВС России», «За службу Родине с детства». В зону СВО он отправился гвардии старшим лейтенантом и служил заместителем командира разведывательной роты.

Никита писал стихи с детства, и в фильме звучат те самые 16 строк, благодаря которым картина получила такое название:

Чернил осталось на 16 строчек

И рваный, весь в крови клочок листочка…

Наш полк кольцо врага прорвать пытался.

Мы не смогли…, и я один в живых остался…

12 строк и столько же патронов…

Со мной моих друзей гора жетонов.

Я знаю, что они уже не дышат,

Но до сих пор их голоса я слышу.

Вам пишет наш бессмертный полк гвардейцев –

Полк воинов, солдат, красноармейцев.

Сегодня мы врага не победили,

Но мы лежим, чтоб вы пожили.

Две строчки…

Не боюсь, я все сумею!

Держись, фашист!

Прощайте! Честь имею!

Память погибшего офицера почтили минутой молчания.

После показа, во время беседы с режиссёром, студенты получили возможность задать профессиональные вопросы о том, как проходили съёмки.

Добавим, что встреча состоялась благодаря сотрудникам Президентского фонда культурных инициатив в Псковской области.