Общество

Запуск БПЛА разрешат псковичам после отдельного согласования

Запуск беспилотных летательных аппаратов разрешат для жителей Псковской области после согласования, говорится в указе губернатора №193-УГ. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Изменения внесли в указ губернатора Псковской области от 3 мая 2023 года №82-УГ «Об отдельных мерах по реализации указа президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №756».

Указ дополнили подпунктом 11 следующего содержания: «Гражданами и организациями на основании решения о согласовании использования беспилотных гражданских воздушных судов, принятого в соответствии с положением о порядке согласования использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории Псковской области, приведенным в приложении к настоящему указу».

Напомним, использование беспилотных гражданских воздушных судов на территории Псковской области запретили с 0:00 5 мая 2023 года. Исключение – БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также для мониторинга объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки и ряда других.