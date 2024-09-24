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Наталья Федорова поздравила 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк с 76-летней годовщиной

Глава Псковского района Наталья Федорова поздравила 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк с 76-летней годовщиной, сообщается на личной странице Натальи Федоровой.

Фото здесь и далее: страница Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте»

«В этот день мы отдаем дань уважения славной истории воинского соединения. За 76 лет существования 104-й гвардейский десантно-штурмовой ордена Кутузова Краснознаменный полк прошел доблестный путь, выполняя задачи любой сложности и демонстрируя беззаветную преданность Родине. Воины – мужественные, профессиональные, сильные духом, - главное богатство полка. Они – лучшие среди лучших, способные в самых сложных ситуациях продемонстрировать свои лучшие качества. Наши ребята и сегодня выполняют сложные боевые задачи. Благодаря им над нами мирное небо» - поздравила бойцов глава Псковского района.

На праздничном мероприятии врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, гвардии полковник Юрий Голубович вручил награды отличившимся военнослужащим.

Также личный состав поздравили концертом артисты Псковского районного центра культуры.

Напомним, что 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк был сформирован 24 сентября 1948 года. Он входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии.

Полк был сформирован 24 сентября 1948 года. В период с 1979 года по 1989 год многие военнослужащие полка, прикомандированные к другим частям, выполняли интернациональный долг в Афганистане.

С 1994 по 1995 года полк в составе 76-й дивизии принимал участие в Первой чеченской войне, в 1999 и 2004 годах - участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.