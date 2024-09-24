Общество

К ремонту Добычинской школы приступили в Палкинском районе

К ремонту Добычинской школы приступили в Палкинском районе. Об этом глава Палкинского района Ольга Потапова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Приступили к ремонтным работам Добычинской школы, которые выполняем по поручению нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. Аукцион состоялся, контракт заключен, к работам подрядчик приступил своевременно. Поскольку времени на раскачку у подрядчика нет, нужно ежедневно работать очень активно. Я буду лично контролировать проведение работ!» - сказала Ольга Потапова.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников 19 сентября провел встречу с общественными помощниками, на которой обсудили выделение средств на ремонт Добычинской средней школы в Палкинском районе.