Общество

В Госдуме рассказали, кто получит двойную выплату к пенсии

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в беззаявительном порядке, сообщила член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.

«Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно, в беззаявительном порядке получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости», - сказала Светлана Бессараб.

Она уточнила, что сегодня фиксированная выплата составляет чуть более 8134 рублей, пишет РИА Новости. Таким образом, двойной размер составит 16 269 рублей.