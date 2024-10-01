Общество

«Великий, могучий»: Использование интернет-сокращений в живой речи - норм? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию второго выпуска нового проекта «Великий, могучий» о тайнах русского языка на «ПЛН FM» (102.6 FM), который вышел 7 октября. Тема нового выпуска - «Использование интернет-сокращений в живой речи — норм?».

О переносе языка соцсетей в реальную жизнь и о причинах упрощения языка ведущая Юлия Магера поговорила с учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектором российского общества «Знание» Екатериной Торшиной.

Проект «Великий, могучий» на ПЛН FM выходит в год 225-летия со дня рождения Пушкина при поддержке правительства Псковской области и Псковского областного института повышения квалификации работников образования.