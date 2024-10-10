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Эксперт предостерег россиян от ажиотажных инвестиций в золото

Покупка золота в условиях максимальных исторических цен на этот драгметалл не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний сроки, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос.

«Сегодня биржевые цены на золото высоки как никогда. Покупка металла по максимальной исторической цене не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. В такой ситуации соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы», - предостерег эксперт.

Текущая безрисковая доходность некоторых выпусков российских облигаций федерального займа (ОФЗ) превышает 20% годовых, привел пример Манжос, отметив, что сопоставимый рост рублевой стоимости золота на годовом горизонте не гарантирован, пишет РИА Новости.

«История показывает, что периоды ажиотажного спроса на ключевой драгметалл сменяются длительной потерей интереса к нему. Не стоит забывать, что текущая биржевая стоимость золота более чем в два раза превышает среднюю мировую себестоимость его добычи», - сказал он.

На Московской бирже представлены несколько инструментов, позволяющих получить доход от изменения стоимости золота. Можно совершать сделки непосредственно с этим металлом, а также с производными инструментами на него. Наиболее удобны торгуемые биржевые фонды (БПИФ или ETF) на золото, а также фьючерсы на этот металл.

«Покупка золота в физическом, обезличенном виде или в форме производных инструментов на текущем высоком уровне имеет смысл лишь в целях диверсификации инвестиционного портфеля. В таком случае разумно выделить на это не более 10-15%. В случае сильного спада цены на золото до явно привлекательного уровня эта доля может быть увеличена на 5-10%», - заключил эксперт.