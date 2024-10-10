Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Весенние запреты В Псковской области
Кампуса Не будет
Задержание ректора ПсковГУ
Наталия Родионова О работе в профсоюзе
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Креативная экономика Как начать свое дело?
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
 
 
 
ещё Новости 10.10.2024 11:110 «ВКонтакте» отмечает 18-летие 13.04.2025 20:400 Эксперт предостерег россиян от ажиотажных инвестиций в золото 12.04.2025 15:310 Финал областного этапа олимпиады «Умницы и умники» стартовал в Пскове 11.04.2025 20:100 Библиотека имени Курбатова объявила программу XX книжного форума «Русский Запад» 10.04.2025 22:002 Причины повышенного интереса к IT-профессиям в России перечислил эксперт 06.04.2025 17:000 Финансист сообщила о подорожании продуктов в апреле
 
 
 
Самое популярное 08.04.2025 18:0520 SHOT: Ректор ПсковГУ жила в одном из самых дорогих отелей города и успела купить две квартиры в Москве 08.04.2025 18:084 Ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов 10.04.2025 10:0013 Закономерный итог эпохи Ильиной 10.04.2025 15:118 Полиция опубликовала фото дорогостоящего гардероба и украшений Натальи Ильиной 08.04.2025 18:277 Опубликовано видео задержания ректора ПсковГУ Натальи Ильиной
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости

Эксперт предостерег россиян от ажиотажных инвестиций в золото

13.04.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

Покупка золота в условиях максимальных исторических цен на этот драгметалл не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний сроки, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос.

«Сегодня биржевые цены на золото высоки как никогда. Покупка металла по максимальной исторической цене не выглядит самым привлекательным способом вложения средств на короткий и средний срок. В такой ситуации соотношение риска и потенциального дохода хуже, чем при инвестиции в некоторые другие активы», - предостерег эксперт.

Текущая безрисковая доходность некоторых выпусков российских облигаций федерального займа (ОФЗ) превышает 20% годовых, привел пример Манжос, отметив, что сопоставимый рост рублевой стоимости золота на годовом горизонте не гарантирован, пишет РИА Новости.

«История показывает, что периоды ажиотажного спроса на ключевой драгметалл сменяются длительной потерей интереса к нему. Не стоит забывать, что текущая биржевая стоимость золота более чем в два раза превышает среднюю мировую себестоимость его добычи», - сказал он.

На Московской бирже представлены несколько инструментов, позволяющих получить доход от изменения стоимости золота. Можно совершать сделки непосредственно с этим металлом, а также с производными инструментами на него. Наиболее удобны торгуемые биржевые фонды (БПИФ или ETF) на золото, а также фьючерсы на этот металл.

«Покупка золота в физическом, обезличенном виде или в форме производных инструментов на текущем высоком уровне имеет смысл лишь в целях диверсификации инвестиционного портфеля. В таком случае разумно выделить на это не более 10-15%. В случае сильного спада цены на золото до явно привлекательного уровня эта доля может быть увеличена на 5-10%», - заключил эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли создать в РФ институт уполномоченного по защите животных?
В опросе приняло участие 346 человек
13.04.2025, 22:000 Верховный суд признал списание зачисленных по ошибке денег неправомерным 13.04.2025, 21:400 Псковские теннисисты вышли в супер-лигу командного чемпионата ФНТР 13.04.2025, 21:190 До +21 прогреется воздух в Псковской области днем 14 апреля 13.04.2025, 21:020 Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов вручил специальные призы участникам областного этапа конкурса «Учитель года»
13.04.2025, 20:400 Эксперт предостерег россиян от ажиотажных инвестиций в золото 13.04.2025, 20:240 Apple рассматривает возможность возвращения на российский рынок 13.04.2025, 20:030 Северное сияние запечатлели в Печорском округе 13.04.2025, 19:380 Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре
13.04.2025, 19:210 Врач перечислила продукты, из-за которых можно заразиться сальмонеллезом 13.04.2025, 19:000 Открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов прошел в Пскове 13.04.2025, 18:430 Россияне рассказали, что боятся увольнения из-за искусственного интеллекта 13.04.2025, 18:210 В празднование входа Господня во Иерусалим митрополит Матфей совершил Литургию в кафедральном соборе
13.04.2025, 18:000 Патриарх Кирилл: между радостью и весельем есть принципиальная разница 13.04.2025, 17:360 Траву подожгли напротив завода в Новом Изборске. ФОТО 13.04.2025, 17:170 Фотофакт: Лошадницы вернулись в псковские парки, несмотря на запрет 13.04.2025, 17:030 Пал травы заметили на берегу озера Фотьевское в Великолукском районе. ФОТО
13.04.2025, 16:400 В Госдуме объяснили, как рассчитывают пени за неуплату ЖКХ 13.04.2025, 16:220 Юрист рассказал об особенностях установления отцовства 13.04.2025, 16:000 Белок заметили на кладбище «Орлецы». ВИДЕО 13.04.2025, 15:360 День войск противовоздушной обороны России отмечают во второе воскресенье апреля
13.04.2025, 15:170 Воспитанники детской студии в «Михайловском» сумели превратить лесные шишки в сладкие подарки. ФОТО 13.04.2025, 15:000 Россиян предупредили об уязвимости одной из версий WhatsApp* 13.04.2025, 14:380 Нетрезвого водителя за рулем мотоблока остановили в Гдове 13.04.2025, 14:210 Связь заболеваний крови и наследственности выявили с помощью молекулярной биологии
13.04.2025, 14:020 Библиотека микрорайона Овсище приглашает на лекцию про ручьи и родники 13.04.2025, 13:430 Псковичи лишились более миллиона рублей после общения с незнакомцами 13.04.2025, 13:200 ДТП произошло на перекрестке в псковской деревне Неелово 13.04.2025, 13:000 Типичный портрет авиадебошира составила транспортная полиция
13.04.2025, 12:390 Продолжается розыск псковича в куртке Nike 13.04.2025, 12:200 Эксперт перечислила главные киберугрозы начала 2025 года 13.04.2025, 12:000 Кинолог назвал лучшее время, чтобы завести щенка 13.04.2025, 11:400 Сборная прокуратуры Псковской области стала призером Кубка по мини-футболу
13.04.2025, 11:200 Россиян предупредили о штрафах за вылов рыбы в период нерестового запрета 13.04.2025, 11:000 Псковичи назвали лучший возраст для рождения первенца - опрос 13.04.2025, 10:401 Вильфанд ответил, когда нужно заменить зимнюю резину на летнюю 13.04.2025, 10:200 Вербное Воскресенье отмечают православные
13.04.2025, 10:001 Лосей заметили на выезде из Пскова. ФОТО 13.04.2025, 09:400 Фотофакт: Туман накрыл Псков 13.04.2025, 09:180 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре 13.04.2025, 09:000 Средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших банках упала ниже 19 процентов
12.04.2025, 23:022 В Пскове на улице Коммунальной доставщик на велосипеде врезался в автомобиль. ВИДЕО 12.04.2025, 22:001 В Госдуме предложили ввести функцию отказа от таксиста-мигранта в приложениях 12.04.2025, 21:300 Депутат Госдумы раскритиковала программу «Мама в 16» 12.04.2025, 21:000 В Новоржевском ЗАГСе отметили золотой юбилей двух семейных пар
12.04.2025, 20:230 Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Днём космонавтики 12.04.2025, 20:074 Памятник княгине Ольге установят в городе Сланцы Ленинградской области 12.04.2025, 20:000 Печорские восьмиклассники стали победителями XVII областной спартакиады учащихся 12.04.2025, 19:300 Мужчину в зеленой флисовой куртке разыскивают в пушкиногорской деревне Корнево
12.04.2025, 19:000 День открытых дверей в Псково-Печерской духовной семинарии пройдет 2 мая 12.04.2025, 18:340 Фотофакт: Пскович запечатлел бобра на реке Пскове 12.04.2025, 18:300 Юбилейный 150-й старт «5 вёрст» прошел в День космонавтики в Пскове 12.04.2025, 18:000 В Лазареву субботу митрополит Матфей совершил литургию в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии
12.04.2025, 17:400 Более 80% псковичей довольны своими жилищными условиями - Псковстат 12.04.2025, 17:200 В Пскове откроется выставка работ учащихся детской художественной школы «Наш бессмертный полк» 12.04.2025, 17:100 Артём Николаев стал абсолютным победителем регионального этапа олимпиады «Умницы и умники» 12.04.2025, 16:540 Артём Николаев, Дмитрий Маринов и Захар Павлов вышли в финал регионального этапа олимпиады «Умницы и умники»
12.04.2025, 16:453 На площади Победы в Пскове Opel Corsa наехал на Toyota Land Cruiser. ВИДЕО 12.04.2025, 16:400 Делегация из Детской музыкальной школы имени Мусоргского выступила на музыкальном фестивале в Великих Луках 12.04.2025, 16:300 Певец Игорь Николаев поблагодарил жителей Великих Лук за тёплый прием 12.04.2025, 16:200 В «Михайловском» ждут гостей на Пасхальную седмицу
12.04.2025, 16:002 Псковичей призвали соблюдать правила театрального этикета 12.04.2025, 15:402 В Великих Луках продолжается розыск утратившего связь с родственниками мужчины 12.04.2025, 15:310 Финал областного этапа олимпиады «Умницы и умники» стартовал в Пскове 12.04.2025, 15:070 Более 20 докладов прозвучало на научной конференции «Сельские храмы. Незабытое» в Изборске
12.04.2025, 14:400 Завершается реставрация Лазаревского храма Псково-Печерского монастыря 12.04.2025, 14:240 Великолучанин напал на бывшую сожительницу и похитил у неё деньги 12.04.2025, 14:200 Псковский ветеран СВО прошел в полуфинал конкурса «Ты в игре» 12.04.2025, 14:000 Житель Куньи осуществил фиктивную регистрацию армянки
12.04.2025, 13:400 Лекция о космонавтике пройдёт в псковской библиотеке имени Василёва 12.04.2025, 13:200 До +14 градусов и прогнозируют в Псковской области 13 апреля 12.04.2025, 13:050 Юрий Вяземский: Псковичи — по рождению герои 12.04.2025, 13:000 Курсант Псковского филиала Университета ФСИН одержал победу на Александро-Невских юношеских чтениях
12.04.2025, 12:540 В Вербное воскресенье запустят дополнительные автобусы на кладбища «Орлецы» и «Крестовское» 12.04.2025, 12:500 Дмитрий Быстров наградил бывших малолетних узников концлагерей почетными грамотами 12.04.2025, 12:350 Житель Петербурга о «Михайловском»: Какое богатство для орнитологов! 12.04.2025, 12:300 Михаил Ведерников: Общественные советы провели более 180 мероприятий в 2024 году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru