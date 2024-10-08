Общество

Млечный путь, Юпитер и северное сияние запечатлел пскович в деревне Трутнево Гдовского района

Млечный путь, северное сияние и Юпитер запечатлел пскович на таймлапс в деревне Трутнево Гдовского района с 4 на 5 октября. Об этом сообщили в «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов

Фотографии сделаны в ночь с 4 на 5 октября. Автор фотографий отметил, что ожидаемое полярное сияние, которое прогнозировалось на прошлые выходные, перенеслось на понедельник, но из-за облачности оно так и не появилось в небе над регионом. Однако на некоторых кадрах всё же можно заметить слабые проявления сияния.

Пскович также сообщил, что в эти выходные, вечером с 19:00 до 19:30, на юго-западе будет возможность наблюдать комету Цзидзиньшань-Атлас.

«Так что не упустите эту возможность, тем более прояснение как раз обещают. Всем хорошего настроения», - написал Петр Митрафанов.